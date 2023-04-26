banner913
banner932
Trafik kazaları…2 kişi yaralandı 1 kişi tutuklandı
Trafik kazaları…2 kişi yaralandı 1 kişi tutuklandı
16 0
Brent petrolün varil fiyatı 81,24 dolar
Brent petrolün varil fiyatı 81,24 dolar
8 0
 
Euro 22,48, sterlin 25,45, dolar 20,48 liradan işlem görüyor
Euro 22,48, sterlin 25,45, dolar 20,48 liradan işlem görüyor
7 0
Seçim ve Halkoylaması (Geçici Kurallar) Yasası yürürlüğe girdi....
Seçim ve Halkoylaması (Geçici Kurallar) Yasası yürürlüğe girdi....
12 0
Kamu İhale (Değişiklik) Yasası yürürlüğe girdi
Kamu İhale (Değişiklik) Yasası yürürlüğe girdi
14 0
Bayramın gözdesi, Les Ambassadeurs Hotel’di
Bayramın gözdesi, Les Ambassadeurs Hotel’di
23 0
Polisiye haberler…
Polisiye haberler…
11 0
banner915

Brent petrolün varil fiyatı 81,24 dolar

banner476

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 81,24 dolardan işlem görüyor.

banner825
Brent petrolün varil fiyatı 81,24 dolar
banner931

Dün 82,88 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 80,60 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.01 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,8 artışla 81,24 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 77,77 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, ABD'nin ham petrol stoklarında düşüş öngörüsünün dünyanın en büyük petrol tüketicisinde talebin yüksek seyrettiği algısı yaratması etkili oldu.

Amerikan Petrol Enstitüsü, ülkenin ham petrol stoklarında geçen hafta önceki haftaya göre 6 milyon 83 bin varil düşüş tahmin edildiğini açıkladı. Piyasa beklentisi, 1 milyon 667 bin varil düşüş olacağı yönündeydi.  

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin resmi stok verileri bugün açıklanacak.

Devam eden ekonomik yavaşlama endişeleri ve yakıt talebindeki büyümeyi azaltabilecek daha fazla faiz artırımına ilişkin beklentiler fiyatları baskılamayı sürdürüyor.

ABD'de Conference Board Tüketici Güven Endeksi, nisanda aylık bazda 2,7 puan azalışla 101,3'e düşerken, 9 ayın en düşük seviyesi kaydedildi. Söz konusu veriler, tüketici güveninde beklenenden daha keskin bir yavaşlama olduğu endişelerine yol açarak ekonomik durgunluk ve olumsuz talep görünümü beklentilerini destekledi.

Öte yandan, ABD ile birlikte, İngiltere ve Avrupa'da da merkez bankalarının gelecek ay faiz artışına gideceğine yönelik beklentiler fiyatları aşağı yönlü baskılamayı sürdürüyor.

Brent petrolde teknik olarak 81,34 ile 81,44 dolar aralığının direnç, 81,05 ile 80,86 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.