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Brent petrolün varil fiyatı $76,50 dolar

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Brent petrolün varil fiyatı $76,50 dolar
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Güne $76,82 ile başlayan Brent Petrol, saat 09:04 itibarıyla %0,21 azalışla $76,56'dan işlem görüyor. Dün en düşük $74,03, en yüksek $77,37 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $76,72 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 04.05.2023 tarihinde $71,50 ile son bir ayın en düşük, 19.04.2023 tarihinde ise $85,20 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı

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