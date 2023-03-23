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Brent petrolün varil fiyatı $76.07 dolar

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Brent petrolün varil fiyatı $76.07 dolar
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Güne $75,73 ile başlayan Brent Petrol, saat 08:26 itibarıyla %0,70 artışla $76,04'dan işlem görüyor. Dün en düşük $74,36, en yüksek $77,03 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $75,51 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 20.03.2023 tarihinde $70,09 ile son bir ayın en düşük, 07.03.2023 tarihinde ise $86,94 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

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