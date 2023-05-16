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Brent petrolün varil fiyatı $75,52 dolar

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Brent petrolün varil fiyatı $75,52 dolar
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Güne $75,47 ile başlayan Brent Petrol, saat 08:48 itibarıyla %0,09 artışla $75,40'dan işlem görüyor. Dün en düşük $73,37, en yüksek $75,79 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $75,32 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 04.05.2023 tarihinde $71,50 ile son bir ayın en düşük, 17.04.2023 tarihinde ise $86,68 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

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