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Brent petrolün varil fiyatı $74,74 dolar

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Brent petrolün varil fiyatı $74,74 dolar
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Güne $74,60 ile başlayan Brent Petrol, saat 08:26 itibarıyla %0,32 artışla $74,73'dan işlem görüyor. Dün en düşük $74,42, en yüksek $76,05 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $74,49 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 04.05.2023 tarihinde $71,50 ile son bir ayın en düşük, 18.04.2023 tarihinde ise $85,46 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

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