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Brent petrolün varil fiyatı $73,77 dolar

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Brent petrolün varil fiyatı $73,77 dolar
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Güne $74,16 ile başlayan Brent Petrol, saat 10:23 itibarıyla %0,28 azalışla $73,83'dan işlem görüyor. Dün en düşük $73,92, en yüksek $75,86 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $74,04 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 04.05.2023 tarihinde $71,50 ile son bir ayın en düşük, 17.04.2023 tarihinde ise $86,68 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

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