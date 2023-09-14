Akaryakıt ürünlerine okkalı zam

Akaryakıt ürünlerinde Eylül ayı başından beridir yapılmayan zamlar bugün itibariyle misliyle yapıldı.
Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, akaryakıt fiyatlarında Benzin ürünlerinde 1 TL, Eurodizel ile Gazyağına ise litre başına 2 TL zam yapıldığını açıkladı.
Buna göre: 95 Oktan 31.20 TL'den 32. 21 TL'ye, 98 oktan 31.77 TL'den 32.77 TL'ye, Euro dizel ve Gaz yağı ise 29.65TL'den 31.65 TL'ye yükseldi.
Yeni fiyatlar bu gece yarısından itibaren geçerli olacak.
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