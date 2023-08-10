Akaryakıt fiyatları değişti

Akaryakıt fiyatlarında değişikliğe gidildi.
Buna göre; 95 ve 98 Oktan benzin fiyatları 58 kuruş azalırken, Diesel ve Gazyağı ise 71 kuruş arttı.
Yapılan yeni düzenlemeye göre; 95 Oktan benzin 29.23 TL, 98 Oktan benzin 29.79 TL, Diesel ve Gazyağı 29.65 TL’ye yükseldi.
Yeni fiyatlar geceyarısından itibaren geçerli olacak.
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