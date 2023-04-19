banner913
banner932
Yeniboğaziçi, Süper Lig kapısını araladı
Yeniboğaziçi, Süper Lig kapısını araladı
36 0
Bir zamanlar Kıbrıs'ın bayramları
Bir zamanlar Kıbrıs'ın bayramları
27 0
 
Döviz rekora doymuyor
Döviz rekora doymuyor
27 0
Koopspor ve Savoy Marmara galip
Koopspor ve Savoy Marmara galip
23 0
Yargıdan 'hukuk' vurgusu
Yargıdan 'hukuk' vurgusu
24 0
Çocuklar, Riverside Otel’de doyasıya eğlenecek
Çocuklar, Riverside Otel’de doyasıya eğlenecek
19 0
Lefkoşa ve Girne Sosyal Sigortalar Dairelerinde yarın uyarı grevi yapılacak
Lefkoşa ve Girne Sosyal Sigortalar Dairelerinde yarın uyarı grevi yapılacak
17 0
banner915

2021-2022 sezonu kuraklık tazminatları ödeniyor

banner476

banner825
2021-2022 sezonu kuraklık tazminatları ödeniyor
banner931
Genel Tarım Sigortası Fonu, 2021-2022 üretim yılına ait kuraklık ve verim kaybı tazminatlarının kapatma ödemelerinin bugün yapılmaya başlanacağını duyurdu.
Genel Tarım Sigortası Fonundan yapılan duyuruda, 2021-2022 üretim yılı tahıl ve baklagil yem bitkilerinin kuraklık ve verim kaybı tazminatlarının hesap kapatma ödemesi için, 215 köydeki beş bin 494 üretici adına, 716.9 bin dönüm alan için toplam 38 milyon 961 bin TL tazminat ödemesi yapılacağı kaydedildi.
 İkamet adresi bazında hazırlanmış tazminat bordrolarına ait ödemelerin, köy kooperatiflerinden ve Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası’ndan bugünden itibaren tahsil edilebileceği belirtildi.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.