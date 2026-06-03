Güngör Boyacı Çiftliği mevkiinde dün saat 13:30 sularında yangın meydana geldi.
Yangına, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Polis Genel Müdürlüğü İtfaiye, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, Orman Dairesi tarafından beraberce İtfaiye Araçları, Arazöz, YAMA, İş Makineleri, İHA, Su Tankerleri kullanılarak 45 personel ile müdahale edildi.
Zeytin ağaçlarının bulunduğu alanda meydana gelen yangın, ekiplerin hızlı ve etkin çalışması sonucu, saat 14.00 sularında kontrol altına alınarak söndürüldü.