Açıklamaya göre, Tüketici Fiyatları Genel Endeksi'nde bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 33.80 ve bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 36.33 değişim yaşandı.

-En yüksek artış giyim ve ayakkabı grubunda

Ana harcama grupları itibarıyla bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 18.93 ile giyim ve ayakkabı ana grubunda yaşandı. Konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar ana grubunda yüzde 5.72, çeşitli mal ve hizmetler ana grubunda yüzde 2.87, gıda ve alkolsüz içecekler ana grubunda yüzde 1.34, mobilya, ev aletleri ve ev bakım hizmetleri ana grubunda yüzde 0.99, alkollü içecekler ve tütün ana grubunda yüzde 0.89, ulaştırma ana grubunda yüzde 0.75, sağlık ana grubunda yüzde 0.72, eğlence ve kültür ana grubunda yüzde 0.23, eğitim ana grubunda yüzde 0.14 artış meydana geldi.

Öte yandan, lokanta ve oteller ana grubunda yüzde 6.89, haberleşme ana grubunda yüzde 0.03 azalış gerçekleşti.

Bir önceki aya göre, endekste kapsanan 394 madde çeşidinin ortalama fiyatlarında artış, 104 madde çeşidinin ortalama fiyatlarında ise düşüş oldu. En yüksek fiyat artışı gösteren ilk üç mal veya hizmet; yüzde 90.23 ayva, yüzde 72.42 bal kabağı ve yüzde 60.00 ile milli piyango bileti oldu. En yüksek fiyat düşüşü gösteren ilk üç mal veya hizmet ise; yüzde 49.91 nar, yüzde 41.08 mango ve yüzde 32.70 ile limon oldu.