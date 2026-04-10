Eski milletvekili, tecrübeli siyasetçi Dr. Mehmet Çakıcı, devlet hastanelerinde grev erteleme kararına rağmen sivil itaatsizliğe varan fiili durum için çok sert sözler sarf ederek "Siz hekim değilsiniz" ifadelerini kullandı.

Katıldığı tv programında konuşan Mehmet Çakıcı "Hastanelerde, acillerde grev ne demek? Ben bir hekimim. Yapamazsınız böyle hekimlik... böyle hipokrat yemini olmaz. 15-20 bin TL için kalp krizinden insan ölümü riskini almak ne demek? Bir tıp sendikası bunu nasıl söyler. Bu ülkede kim acili grev diye kapatabilir. Kim, kim, kim yapabilir bunu, kim" diye sert çıkıştı.