Lefkoşa-Girne anayolunda alkollü ve dikkatsiz araç kullanarak kazaya neden olan zanlı mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru mahkemede olguları aktardı. Polis, 21 Nisan 2025 tarihinde saat 13.45’te Lefkoşa-Girne anayolu üzerinde çift şeritli yolda soldan birinci şerit içerisinde kuzey istikametine doğru yönetimindeki RP 328 plakalı panelvan araç ile nefesinde yüzde 188 promil alkollü içki tesiri altında seyreden Ahmet Deniz'in seyrettiği yol üzerinde bulunan üst geçide yaklaştığı esnada aynı yol üzerinde aynı istikamete doğru aynı şerit içerisinde seyreden ve yol daralmasından dolayı oluşan trafikte yavaşlayan Kenan Anaç yönetimindeki TNK 167 plakalı salon araca aracının sağ arka kısmına aracının sol ön kısmı ile çarptığını söyledi.

Polis, kaza sonucu yaralanan olmazken, TNK 167 plakalı araca 75 bin TL, RP 328 plakalı araçta 60 bin TL tahmini hasar meydana geldiğini belirtti. Polis, zanlının suçüstü hali gereği tutuklanarak merkez karakol hücrelerine yerleştirildiğini kaydetti.

Polis, zanlı aleyhine 'dikkatsiz araç kullanma ve alkollü araç kullanma' suçlarından dava okunduğunu ifade etti.

Polis, zanlının davaları sonuçlanıncaya kadar sürüş ehliyetinin mahkeme tarafından geçici olarak el konulmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının davaları sonuçlanıncaya kadar ehliyetinin iptaline emir verdi.