Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği ile KTEV arasında ikinci burs protokolü imzalandı

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği ile Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı (KTEV) arasında ikinci burs protokolü imzalandı. Bu yıl hedef, daha fazla öğrenciye ulaşmak…

Gazimağusa Belediyesi Toplantı Salonu’nda yer alan imza töreninde protokole, Dernek Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya ile KTEV Başkanı Umure Örs imza koydu.





-Karakaya: “Protokol hedeflerimize ulaşmamızda önemli bir adım olacak”

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Karakaya konuşmasında, KTEV ile imzalanacak ikinci burs protokolü için bir araya geldiklerini belirterek, bu anlamlı günde birlikte olmanın gururunu yaşadıklarını ifade etti.

“6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremle, 16 saniyede usulsüzlükle yapılan bir binanın çökmesi hayatlarımızı derinden sarsan, evlatlarımızı, öğretmenlerimizi ve sevdiklerimizi bizden koparan bir felaket olarak tarihe geçmiştir” diyen Karakaya, bu büyük acının ardından kurulan Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’nin, kaybedilenlerin anılarını yaşatmak ve onların isimlerini sonsuza dek hafızalara kazımak amacıyla büyük bir kararlılıkla çalıştığını kaydetti.

Derneğin en önemli hedeflerinden birinin, eğitim odaklı projelerle geleceğe ışık tutmak olduğunu vurgulayan Karakaya, şöyle konuştu:

“Çocuklarımızın ve gençlerimizin daha iyi bir eğitim alabilmesi, onların gelecekte güçlü bireyler olarak toplumda yerlerini alabilmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Bugün burada imzalanacak burs protokolü de bu hedeflerimize ulaşmamızda önemli bir adım olacaktır.”





-“İkinci burs protokolü ile daha fazla öğrencimize ulaşmayı hedefliyoruz”

Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı ile ilk burs protokolü imzalandığında, kaybedilen her bir can adına toplam 105 burs vererek eğitime katkı sağlamanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Karakaya, ikinci protokol ile yine Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı’nın kriterleri doğrultusunda derneğin sağladığı burslarla daha fazla öğrenciye ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.

“Bu burslar, maddi olarak ihtiyaçlı ancak başarılarıyla umut vaat eden gençlerimize destek olacak ve onların daha aydınlık bir geleceğe adım atmalarını sağlayacaktır” diyen Ruşen Yücesoylu Karakaya, şunları belirtti:

“Bugün burada gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği, toplumumuzun her kesiminden gelen desteklerin bir sonucudur. Sizlerin desteğiyle, kaybettiğimiz canlarımızın anılarını yaşatmak için durmaksızın çalışacağız. Şampiyon Meleklerimizin isimlerini eğitim alanında yapacağımız projelerle sonsuza dek yaşatacağız.”

Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı’na ve Derneğe destek veren herkese teşekkür eden Karakaya, “Sizlerin desteğiyle, gelecek nesillerimize daha iyi bir dünya bırakmak için mücadelemiz sürecek. Şampiyon Meleklerimizin anısını yaşatmak ve onların adaletini sağlamak için çıktığımız bu yolda, her zaman yanımızda olduğunuz için minnettarız” dedi.





-“Bu sene de hedefimiz en az 105 öğrenciye katkı sağlamak”

Bir soru üzerine, geçen yıl 35 ortaokul, 70 lise öğrencisine burs verildiğini kaydeden Karakaya, “Bu sene de hedefimiz en az 105 öğrenciye katkı sağlamak” dedi. Karakaya, el verirse bu sayının üzerine çıkmak istediklerini de söyledi.





-Örs: “Yılmadan mücadelemize, desteğimize, iş birliğimize devam edeceğiz. Yeter ki çocuklarımızın isimlerini yaşatalım”

KTEV Başkanı Umure Örs de, eğitimde fırsat eşitliği yaratmak adına başarılı ve ekonomik desteğe ihtiyacı olan çocuklara katkı yapmak için Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği ile ikinci kez iş birliği için bir araya geldiklerini kaydetti.

KTEV’in, eğitimde fırsat eşitliğini yaratmak, kesintisiz eğitimi sağlamak adına yaklaşık 25 yıldır iki binden fazla öğrenciye burs ve eğitim desteği sağladığını ifade eden Örs, KTEV’in kriterleri doğrultusunda başarılı, ekonomik ve sosyal desteğe ihtiyacı olan çocukların belirlenerek, yol aldıklarını söyledi.

Geçen yıl 105 öğrenciye burs verildiğini hatırlatan Örs, “Bu yıl Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’nin katkıları ile çocuklarımızın, ailelerimizin, eğitimcilerimizin adlarını yaşatmak, onların elinden alınan fırsatların başka çocuklara ışık tutması adına yeniden buluştuk” dedi.

Gururlu, heyecanlı ve üzüntülü olduklarını ifade eden Örs, “Keşke bütün bunlar yaşanmasaydı, başka birlikteliklerde bir arada olmuş olsaydık ama yılmadan mücadelemize, desteğimize, iş birliğimize devam edeceğiz. Yeter ki çocuklarımızın isimlerini yaşatalım” dedi.

Örs, kendilerine bu acıyı yaşatanların en büyük cezayı almaları için de mücadelelerini sürdüreceklerini vurguladı.

Örs, Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ne ve KTEV’e güvenerek, katkı yapan herkese teşekkür etti.