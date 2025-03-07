KIBTES adına yazılı açıklama yapan Turgut, KIBTES’in sadece öğretmen haklarını değil, öğrenci ve velilerin de temel haklarını ve endişelerini dikkate alan toplumsal sendikacılık anlayışını, kurulduğu ilk günden bu yana ortaya koyduğunu ifade etti.

Turgut, söz konusu sendikal anlayışın temel parametrelerinde “Bir hak ararken haksızlık yapılmaması, öğrencinin temel eğitim haklarının teslim edilmesi; dolayısıyla öğretmenin zamanında ve her daim dersinin başında olması gerektiği” prensibinin yattığını aktardı.

Turgut açıklamasında şunlara değindi:

“Eğitim ve öğretim; öğretmen, öğrenci ve aile dinamikleri ile başarıya ulaşacak güçlü bir olgudur. Temel meselesi eğitim öğretim olmayan sendikaların eğitimdeki eksiklikleri bahane ederek grev kararları alarak öğrencilerimizin eğitim haklarını ellerinden aldıkları ve öğrencilerimizin okullardaki güvenliklerini tehlikeye soktuğu, velilerimizin temel endişelerinden biri olduğu tespitlerimiz arasındadır.

KIBTES; eğitim ve öğretimdeki alt yapı eksikliklerinin farkında olduğunu ve derhal çözülmesi gerektiğini ifade ederken; bu olumsuzlukları fırsat bilip grev ve eylem kararı alarak öğrencilerin eğitim hakkını gasp eden sendikal anlayışları da kabul etmemektedir.

Bu bağlamda KIBTES, Bakanlığın ivedi inisiyatif alarak gerekli yaptırımları haiz tüm tedbirleri cesaretle alacak eğitim politikası üretmesi gerektiğinin altını çiziyor; ideolojik saiklerle öğretmenlerin kerhen sürüklendiği grevlerin derhal ortadan kaldırılarak ailelerin güven içinde çocuklarını okullara gönderilmelerinin önünü açacak kararların tüm paydaşlar tarafından verilmesini salık vermektedir.”