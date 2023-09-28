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“Öğretmenlik mesleğini itibarsızlaştırma ve öğretmen onurunu hedef gösterme kırmızı çizgimizdir”

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Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş, “öğretmenlik mesleğini itibarsızlaştırma ve öğretmen onurunu hedef gösterme kırmızı çizgimizdir” dedi.

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“Öğretmenlik mesleğini itibarsızlaştırma ve öğretmen onurunu hedef gösterme kırmızı çizgimizdir”
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Maviş, yazılı açıklamasında, bu anlamda, eleştiri dışına çıkan ve maksadını aşan söylemlere karşı her türlü sendikal ve hukuksal girişimi yapacaklarını bildirdi. 

“Sendikamız, AİHM'sinin ifade özgürlüğü ile ilgili kararlarına saygılı olup, her türlü yapıcı ve demokratik ilkeleri aşmayan eleştiriye açıktır.  Sendikamız, eleştiriyi bir hak olarak görür ve bireysel, kolektif eleştirilere saygı duyar. Her eleştirinin haklılık payı olma ihtimaline karşın sonuna kadar dinlenilmesi gerektiğini savunur” diyen Maviş, kendileri için ifade özgürlüğünün sınırının nefret söylemi olduğunu kaydetti.

Maviş, yapılan eleştirilerin hakaret içermesi; herhangi bir kurumu veya kişiyi hedef göstermesi; saldırı ve baskı kampanyasına dönüşmesi; düşmanlık örgütlemesi; nefret söylemi içermesi ve linç kültürüne dönüşmesine bugüne kadar izin vermediklerini ve benzer davranışlardan kaçındıklarını vurguladı. 

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