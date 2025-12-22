DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, Times Higher Education Dünya Üniversite Sıralamaları’na göre dünya genelinde 3’üncü sırada yer alan ve Albert Einstein'ın uzun yıllar çalışmalarını sürdürdüğü Princeton Üniversitesi ile gerçekleştirilen çalışmada, “düzenli manyetik yüklü kara delikler” olarak adlandırılan özel bir kara delik türü ele alındı.

Çalışma; DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü öğretim üyesi İzzet Sakallı, Princeton Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi’nden Ekrem Aydıner ile DAÜ Fizik Bölümü burslu doktora öğrencisi Erdem Sucu tarafından kaleme alındı.

Araştırmada, söz konusu kara deliklerin Hawking sıcaklığı, ışığın bükülmesi ve çevresinde dolanan cisimlerin yörüngesel hareketleri hesaplandı.

Yüksek manyetik yüke sahip durumlarda, elektromanyetik itmenin yer çekimine baskın gelmesi nedeniyle ışığın kara delikten uzak yönde bükülebildiği bulgusuna yer verilen çalışmada, kuramsal sonuçların Event Horizon Telescope gözlemleri, X-ışını salınımları ve yer çekimi dalgalarıyla test edilebileceği belirtildi.