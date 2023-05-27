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KTÖS ve KTOEÖS Pazartesi grev ve eylem yapacak

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KTÖS ve KTOEÖS Pazartesi grev ve eylem yapacak
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Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası(KTÖS) ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası(KTOEÖS), Pazartesi günü tüm okullarda grev ve Meclis önünde eylem yapacağını açıkladı.
KTOEÖS Başkanı Selma Eylem ve KTÖS  Genel Sekreteri Burak Maviş yaptıkları ortak açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığının öğretmeni itibarsızlaştırmaya çalıştığını savunarak, "öğretmenin onur ve haysiyeti ile oynandığı için; nitelikli eğitim, donanımlı okul ve güvenli binalar için, öğretmenin emeğine, bilime değer veren bir sistem kurmak için; bilgi, potansiyeli, becerisi olan gençler işsizken, Türkiye’den öğretmen getirilmesine karşı durmak için" eyleme katılma çağrısı yapıldı.
“Mücadelemiz, öğretmene, örgütüne, topluma, toplumsal varlığımıza karşı yapılan saldırı, baskı ve tehditlere karşıdır. Bu mücadele gençlerimiz, geleceğimiz, toplumsal varlığımız içindir” denilen açıklamada, "Tüm örgütlere, sendikalara, sivil toplum örgütlerine, odalara, esnafa, siyasi partilere,  okul aile birliklerine, velilerimize, öğrencilerimize, işsiz öğretmenlere, üyelerimize, vatandaşlarımıza açık çağrımızdır; birlikte harekete geçelim, bize dayatılanlara hep birlikte dur diyelim!" ifadesi kullanıldı. 
 Açıklamada, pazartesi günü tüm okullarda 08.30-12.00 saatleri arasında grev  ve Cumhuriyet Meclisi önünde  saat 10:30’da eylem yapılacağı kaydedildi.
 
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