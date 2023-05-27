KTÖS ve KTOEÖS Pazartesi grev ve eylem yapacak

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası(KTÖS) ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası(KTOEÖS), Pazartesi günü tüm okullarda grev ve

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem ve KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş yaptıkları ortak açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığının öğretmeni itibarsızlaştırmaya çalıştığını savunarak, "öğretmenin onur ve haysiyeti ile oynandığı için; nitelikli eğitim, donanımlı okul ve güvenli binalar için,

“Mücadelemiz, öğretmene, örgütüne, topluma, toplumsal varlığımıza karşı yapılan saldırı, baskı ve tehditlere karşıdır. Bu mücadele gençlerimiz, geleceğimiz, toplumsal varlığımız içindir” denilen açıklamada, "

Açıklamada, pazartesi günü tüm okullarda 08.30-12.00 saatleri arasında grev ve C