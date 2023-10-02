KTOEÖS bugün 8 Ortaokul ve 11 Lisede grev kararı aldı

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası, bugünden itibaren okullarda önemli bir eyleme başlıyor. Sendika, öğretmenlerin sesini duyurmak ve taleplerini vurgulamak amacıyla okul bazında öğleden sonraları derse girmeme eylemini hayata geçirecek.



KTOEÖS 'nın yazılı tam metni:



Değerli öğretmenlerimiz, velilerimiz, öğrencilerimiz

Haklarımıza, özgürlüklerimize, eğitimimize yapılan saldırı ve dayatmalara karşı mücadelemiz devam etmektedir. Yaratılmaya çalışılan eğitim, yetiştirilmeye çalışılan insan modeli ve buna bağlı olarak dönüştürülmek istenen toplum yapımıza, toplumun aydın kesimini oluşturan öğretmen ve sendikaları “engel” olarak görülmektedir. Kamusal, nitelikli, bilimsel, laik eğitim tamamen gözden çıkarılmıştır. Bu nedenle öğretmene ve örgütüne saldırılmaktadır. Öğretmen hedef gösterilmekte, itibarsızlaştırılmaya, sendikası zayıflatılarak sindirilmeye, kontrol altına alınmaya çalışılmaktadır. Hiçbir hazırlık ve organizasyon yapmadan, sadece haftalık ders sayısını artırarak, eğitime hiçbir yararı olmayan, eğitimde dönüşümü hedefleyen, ancak kamuoyunu yanıltıp “tam gün” algısı yaratarak dayatma yapılması da öğretmene ve sendikasına karşı sürdürülen saldırı politikalarının bir parçasıdır. Bu saldırı ve baskılara boyun eğmemeli; çocuklarımız, geleceğimiz için hep birlikte, dayanışmayla mücadele etmeliyiz. Bu kapsamda, öğrencilerimizin mağdur olacağı, aç kalacağı, güvenlik riski yaşayacağı “dayatma program”ı kabul etmiyoruz ve her gün açıklanan OKUL BAZINDA ÖĞLEDEN SONRALARI DERSE GİRMEME EYLEMİ yapıyoruz. Çocukları mahkum öğretmenleri gardiyan gören bu anlayışı reddediyoruz.

Bu kapsamda;

20 saatin üzerinde görev kabul etmiyoruz. Eylemde olduğumuz gün öğleden sonra okulda olmuyoruz. Öğle arası öğrencilerin sorumluluğunu almıyoruz. Yasa dışı genelgelere uymuyoruz. Yasal iletişim yolu haline getirilmeye çalışılan Whatsapp gruplarından çıkıyoruz. Sendika yönetimi bilgisi dışında hiçbir yere imza atmıyoruz.

Değerli öğretmenlerimiz, velilerimiz, öğrencilerimiz,

Okullarımızın yapısal sorunları ortada apaçık duruyor. Yaklaşık 5000 saat öğretmensiz boş geçen dersler, 25 müdür muavini ve 3 okul müdürü eksikliği, orta eğitimde en az 5000 öğrencinin aç kalacağı gibi gerçeklerle yüz yüzeyiz. Depreme dayanıksız olan okullarımızda tek bir çivi çakılmayıp konteynerlerin, prefabriklerin okullara doldurulması, 40’ın üstüne çıkan sınıf sayılarına çözüm üretilmemesi karşımızdaki yapının anlayışını göstermektedir. Türkçe bilmeyen öğrencilere sadece bir okulumuzda çözüm üretirmiş gibi göstermek ve öğretmenleri alanları dışında iş yapmaya zorlamak gibi daha nice yığınla sorun varken bunları yok sayıp, hiçbir öneriyi dikkate almayıp “ben yaparım olur” dayatmasına, yasa, tüzük tanımazlığa, tehdit ve baskılara karşı hep birlikte gereken onurlu mücadeleyi vermeli, bizleri dize getirmeye çalışan anlayışa ve tüm yandaşlarına gereken cevabı birlikte vermeliyiz. Öğretmeni, öğrenciyi, veliyi yok saymayan başka bir eğitimin mümkün olduğunu biliyoruz. Bakanlığa ve hükümete aylardır yaptığımız uyarıyı bir kez daha ortaya koyuyor ve yaşanacak tüm kaosun sorumlusunun eğitim bakanı ve onu seyreden hükümet olduğunun altını çiziyoruz.

02.10.2023 Pazartesi Günü Eylemde Olacak Okullarımız:

Orta Okullar:

Bayraktar Ortaokulu Demokrasi Ortaokulu İrsen Küçük Ortaokulu Mehmetçik Ortaokulu Osman Nejat Konuk Ortaokulu Şehit Turgut Ortaokulu Şehit Zeka Çorba Ortaokulu Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu

Liseler:

Bekirpaşa Lisesi Değirmenlik Lisesi Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi Erenköy Lisesi Esin Leman Lisesi Kurtuluş Lisesi Lapta Yavuzlar Lisesi Lefke Gazi Lisesi Meral ve Vedat Ertüngü Lisesi Namık Kemal Lisesi Polatpaşa Lisesi

Saygılarımızla,