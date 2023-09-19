İlkokullar ders başı yaptı

Üç aylık yaz tatili bitti, kamu ve özel 126 okulda ilk zil çaldı, 25 bin öğrenci ders başı yaptı

Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Dairesi’ne bağlı okullarda 2023-2024 eğitim öğretim yılı dün başladı. Genel Ortaöğretim Dairesi ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürlüğü’ne bağlı okullar ise bugün ders başı yapacak.İlköğretim Dairesi’ne bağlı kamu ve özel 126 okulda öğrenim gören yaklaşık 25 bin öğrenci, Genel Ortaöğretim Dairesi’ne bağlı kamu ve özel 48 okulda öğrenim gören yaklaşık 23 bin ortaokul ve lise öğrencisi yeni eğitim yılına başlıyor.KKTC genelinde kamu ve özel okullarda 6 bin öğretmen görev yapıyor. Birinci dönem karne dağıtımı, 31 Ocak 2024 Çarşamba günü yapılacak ve yarıyıl tatili 1-15 Şubat tarihleri arasında yer alacak.İkinci dönem 16 Şubat Cuma günü başlayacak. Eğitim yılı karne ve tamamlama belgelerinin 14 Haziran Cuma günü dağıtılmasıyla sona erecek.