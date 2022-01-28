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“Geleceğini Şekillendir Projesi” tamamlanıyor

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SOS Çocukköyü çatısı altındaki Girne Gelişim Gençlik Merkezi (GİGEM) ve Cyprus Codes ile Telsim sponsorluğunda sürdürülen “Robotik Kodlama” eğitimleri ile 7-11 yaş grubu, toplamda 48 çocuğun, geleceğin en temel becerilerinden biri olan programlamayla tanışmaları sağlandı.

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“Geleceğini Şekillendir Projesi” tamamlanıyor

 

GİGEM’den verilen bilgiye göre, Lefkoşa, Girne ve Mağusa’nın ardından son olarak Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi ev sahipliğindeki Güzelyurt eğitimleri ile “Geleceğini Şekillendir” projesi tamamlanıyor.

Güzelyurt oturumları öncesinde açıklama yapan GİGEM Koordinatörü Övgü İnce, çocuklara sağlanan eğitimleri başarıyla tamamlıyor olmaktan mutluluk duyduklarını belirtti, Güzelyurt oturumlarına ev sahipliği yapan Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’ne teşekkür etti.

Girne ve Lefkoşa bölgelerindeki kursları sonlanan “Geleceğini Şekillendir” projesinin Mağusa ve Güzelyurt bölgelerindeki eğitimleri de Şubat ayı sonunda tamamlanacak.

Eğitimlere katılan 7-11 yaş arasındaki 48 katılımcıya Mart ayında GİGEM’de düzenlenecek törenle sertifikaları verilecek.

 

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