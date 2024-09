Çavuşoğlu:Eğitimde hedeflenen yapıya ulaşma yolunda kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı'nın tüm eğitim camiası için hayırlı olmasını dileyerek, “İş birliği ve dayanışma ile eğitimde hedeflenen yapıya ulaşma yolunda kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini” vurguladı.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğu, yarın başlayacak 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı nedeniyle yayımladığı mesajla, öğrencilere, öğretmenlere ve velilere seslendi.

Çavuşoğlu, mesajında, yeni dönemin başarılı, sağlıklı ve verimli geçeceğine olan inancını vurguladı.

Çavuşoğlu mesajında şunları kaydetti:

“Değerli Öğrencilerimiz, Kıymetli Öğretmenlerimiz ve Saygıdeğer Velilerimiz,

2024-2025 eğitim öğretim yılına Pazartesi günü itibarıyla başlıyoruz. Bu yeni dönemin, tüm öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, velilerimiz ve eğitim camiamız için hayırlı olmasını diliyor, başarı, sağlık ve verimlilikle dolu bir yıl geçireceğimize olan inancımı ifade ediyorum.

Hep birlikte hareket ederek, ülkemizin aydınlık yarınlarını inşa etme hedefinde kararlılıkla ilerleyeceğiz. Bu süreçte başarının anahtarı, iş birliği ve dayanışmadır. Geleceğimizin mimarları olan çocuklarımıza daha iyi yarınlar hazırlamak için el birliğiyle çalışacağız.

Sevgili Öğrenciler,

Sizler bizim en kıymetli hazinemizsiniz. Eğitiminiz süresince kazanacağınız bilgi ve beceriler, ülkemizin gelişiminde büyük bir rol oynayacak. Kendinize inanarak ve hedeflerinizi yüksek tutarak bu yıl da başarılı olacağınıza yürekten inanıyorum.

Unutmayın ki, sadece derslerde değil, hayatın her alanında öğrenmek ve gelişmek, sizlere en büyük gücü kazandıracaktır.

Değerli Öğretmenler,

Öğrencilerimizin hayatına dokunan en önemli rehberler olarak, bilgi, deneyim ve sevginizle genç nesilleri geleceğe hazırlarken, onların potansiyellerini keşfetmelerine ve kendilerini geliştirmelerine yardımcı oluyorsunuz.

Yeni eğitim yılında da göstereceğiniz özveri ile öğrencilerimizin hayatına dokunacak, onların öğrenme yolculuklarına ışık tutacaksınız.

Bu noktada, sizlerin varlığı geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimizi daha donanımlı ve bilinçli bireyler olarak yetiştirmek için büyük bir önem taşımaktadır.

Bizler de, Milli Eğitim Bakanlığı olarak, her zaman yanınızda olduğumuzu ve daha iyi bir eğitim ortamı oluşturmak için birlikte çalışmaya devam edeceğimizi vurgulamak isterim.

Saygıdeğer Veliler,

Çocuklarımızın eğitim hayatındaki en büyük destekçileri sizlersiniz. Onların başarı yolculuğunda rehberlik etmek, birlikte zorlukları aşmak ve umut dolu yarınlar için onlara güven aşılamak en büyük görevlerimizden biridir.

Bakanlık olarak, sizlerle güçlü bir iş birliği içinde çalışmaya devam edeceğiz.

Yeni eğitim öğretim yılına umutla, azimle ve kararlılıkla başlıyoruz. Hep birlikte el ele vererek, çocuklarımızı daha aydınlık ve başarılı bir geleceğe hazırlayacağız.”

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, bu duygu ve düşüncelerle, okulların yeni eğitim yılına hazırlanmasında emeği geçen tüm emekçilere ve müteahhitlere, iş birliği içinde çalıştıkları belediyelere ve belediye başkanlarına, Bakanlık çalışanlarına, güçlendirme çalışmaları noktasında katkı sunan deprem komitesine ve her türlü süreçte kendilerine destek olan Başbakan Ünal Üstel'e teşekkürlerini sundu.

Çavuşoğlu, “Hepinize başarılar dolu, sağlıklı ve huzurlu bir yıl diliyorum. Yeni eğitim öğretim yılı hepimize hayırlı olsun” dedi.