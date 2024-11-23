Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) ve Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), dün sabah Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi önünde eylem ve basın açıklaması yaptı.

Eylemde ilk sözü alan KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, Milli Eğitim Bakanlığı’nın emekli olan öğretmenlere dün Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde plaket verdiğini, bunun güzel bir duygu olduğunu belirtti.

“Milli Eğitim Bakanlığı öğretmene değer verecekse, şu anda 162 okul içerisinde çalışan, 5 bine yakın öğretmen ve 45 bine yakın da öğrencinin faal olarak yaptığı çalışmalara değer vermeliydi.” diyen Maviş, kendilerinin bu değeri görmediğini söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın öğrenciyi ve öğretmeni koruduğunu düşünmediklerini ifade eden Maviş, “Biz Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı olduğunu da düşünmüyoruz.” iddiasında bulundu.

“Yakamızda Atatürk rozeti, beynimizde de Şeriat yoktur bizlerin.” diyen Maviş, öğretmenlerin aydınlık kesim olduğuna dikkat çekti.

Maviş, “Ülkemizde eğitime ayrılan bütçe yetersiz. Yine bir bütçe tartışması içerisindeyiz. Yeni okullar, yeni sınıflar, yeni kadrolar öngörülmüyor. Çocuklar konteyner sınıflarda, öğretmen konteyner sınıflarda, şiddet almış başını gidiyor. Öğretmen tehdit ediliyor, öğrenci tehdit ediliyor, çözüm arayan sendikalar… Milli Eğitim Bakanı sadece bakıyor, sorunlara kayıtsız.” şeklinde konuştu.

KTOEÖS Genel Sekreteri Tahir Gökçebel de, “Bugün toplum mühendisliğine soyunan, özellikle eğitim üzerinde, kamusal hizmetler üzerinde oynanan oyunun ne olduğunu bu toplum iyi algılamadır.” diye konuştu.

“Bu toplumun tüm geleceğinin değerlerini ortadan kaldırarak, tamamen gerici, kendi kararlarını, kendi iradesini yansıtamayan, kendi yönetimini yapamayan bir topluma dönüştürme hedefiyle bu saldırıların yapıldığını biliyoruz.” diyen Gökçebel, topluma biçilmek istenen gömleği asla giymeyeceklerini söyledi.