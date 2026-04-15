Gümrük Çalışanları Sendikası (Güç-Sen) başkanlığına yeninden Ediz Kanatlı seçildi. Güç-Sen geçen cumartesi günü 17’nci Olağan Genel Kurulu’nu yaparak, yeni yönetim kurulunu belirledi.

Sendikadan yapılan açıklamaya göre, görev dağılımı şu şekilde:

“Başkan Ediz Kanatlı, Genel Sekreter Mustafa Cesuroğlu, Genel Sekreter Yardımcısı (Dış İlişkiler) Orçun Çakır, Genel Sekreter Yardımcısı (İdari İlişkiler) Emre Aktül, Mali Sekreter İrfan Aytülün, Örgütlenme Sorumlusu Ahmey Yurteri, Eğitim Sorumlusu Doğan Ö. Çörekçioğlu, Üye Sorunlar Sorumlusu Beyhan Osmanlılar, Sosyal İşler Sorumlusu İsfendiyar Açıksöz, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu Halil Dümenci, Lefkoşa Bölge Sorumlusu Mustafa Ceylan, Mağusa Bölge Sorumlusu Halil Akten, Girne Bölge Sorumlusu Fırat Akarsulu, Ercan Bölge Sorumlusu Arzem Dilek Poyraz, Gemikonağı Bölge Sorumlusu Nevin Dirgen.”

Denetleme Kurulu’nda Gülüm Gül, Halil Çeliktaş, Yusuf Yıldızev yer alırken, Disiplin Kurulu’na Barış Doğanbay, Fehim Yeltekin, Mahmut Tatlıcalı seçildi.

Emekliler Koordinasyon Kurulu ise, Ali Özkantürk, Derviş Dağman, Erol Emin, Hüseyin Müezzin ve Mehmet Öğüç’ten oluştu.