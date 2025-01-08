AKSA Birinci Lig ekibi Düzkaya’nın 6-10 Ocak tarihleri arasındaki Acapulco Otel’de gerçekleştirdiği kamp çalışmaları son derece yoğun ve yorucu geçiyor.

Düzkaya takımı, kampın 3. gününde Teknik Direktör Ahmet Dedekorkut nezaretinde son derece yorucu bir sabah antrenmanı gerçekleştirdi. Sabah antrenmanını kumda yapan takım çalışma sonrası denizde poz verdi. Aynı tempo öğleden sonraki antrenmanda da devam etti.

Teknik ekip gözetiminde yapılan antrenmanda futbolcuların motivasyonları ve enerjileri dikkat çekerken, takımın uyumu ve sahadaki disiplini de gözlerden kaçmadı. Düzkaya’nın kamp süresince fiziksel ve taktiksel çalışmalarla sezonun geri kalanına güçlü bir şekilde hazırlanmayı hedeflendiği ifade edildi.