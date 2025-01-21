Hasan Sertoğlu başkanlığındaki Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nun yönetiminde son 2 yıldır 2. Başkan vekili olarak görev yapan fakat geçtiğimiz yıl Temmuz ayı sonunda özel sebeplerden dolayı görevinden ayrılan Hüseyin Duvarcı yeniden görevine döndüğünü açıkladı.

Hüseyin Duvarcı’nın konuyla ilgili açıklaması şöyle:

“31.07.2024 tarihinde özel sebeplerden ötürü ayrılmak durumunda kaldığım Futbol Federasyonu 2. Başkan Vekilliği görevime, Başkanımız Sn Hasan Sertoğlu , Yönetim Kurulu arkadaşlarımız ve KTFF Ailesi ile geçmişte geçirdiğimiz başarılı süreci daha da ileriye taşımak üzere yeniden devam ediyor olmaktan onur duyacağım.

Hep birlikte, dayanışma ve özveriyle

federasyonumuzu , Kıbrıs Türk Futbolunu ve gençlerimizi daha parlak bir geleceğe taşımak için el birliğiyle çalışacağımıza olan inancımı ve güvenimi yinelerim..”