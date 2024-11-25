Aksa Birinci Lig ekibi Düzkaya Spor Kulübü, teknik direktör Devrim Mukaddes İzge ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, “Devrim İzge’ye bugüne kadar kulübümüze verdiği emeklerden dolayı teşekkür ediyor, kariyerinde başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

İzge’nin ayrılığı, kulübün son dönemdeki performansıyla ilişkilendiriliyor. Tecrübeli teknik direktör, Düzlaya SK’nın başında olduğu dönemde birçok genç oyuncuya şans vererek dikkat çekmişti. Ancak alınan sonuçlar ve yönetimle yaşandığı iddia edilen fikir ayrılıkları bu ayrılığa zemin hazırladı.

Kulüp yönetimi, yeni teknik direktör arayışlarına başladığını duyururken, taraftarlar bu beklenmedik ayrılıkla ilgili sosyal medyada çeşitli tepkiler gösteriyor.