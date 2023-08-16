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Tarım Dairesi’nden duyuru… 844 kutu Celery Bitki Çayı piyasadan toplatılıyor

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Tarım Dairesi, güvenli olmayan gıda şüphesi sebebiyle 844 kutu “Celery Bitki Çayı”nın piyasadan toplatılması yönünde karar alındığını duyurdu.

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Tarım Dairesi’nden duyuru… 844 kutu Celery Bitki Çayı piyasadan toplatılıyor
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Daireden yapılan açıklamada,  denetimler sonucunda güvenli olmayan gıda şüphesi sebebiyle 844 kutu (120gr) “Celery Bitki Çayı”nın piyasadan toplatılması yönünde karar alındığı bildirildi.
Açıklamada, ürünün tüketilmemesi istendi.
 
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