Ömer A. Köseoğlu haftasonu yapılacak öğretmenlik sınavları hakkında açıklama yaptı.

Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı Ömer A. Köseoğlu 2023-2024 öğretim yılı öğretmenlik

sınavlarını 26 - 27 Ağustos ve 2-3 Eylül 2023 tarihlerinde gerçekleştirileceğini söyleyerek,

öğretmenlik branşlarının gün, saat ve sınav yerleri, uyulması gereken kuralların önemi ve

öğretmenlik branşlarına katılım sayıları hakkında detaylı açıklamalarda bulundu.

Köseoğlu, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Genel Ortaöğretim Dairesi, Mesleki Teknik

Öğretim Dairesi kadroları altında münhal ilan edilen 43 branşta toplam 1950 kişinin gireceği

sınavlarda, 228 aday ile İngilizce Öğretmenliği başı çekerken, İlköğretim Dairesi kadroları

altında münhal ilan edilen 4 branşta toplam 330 kişinin sınava gireceği ve 139 aday ile Özel

Ders (Rehber) Öğretmenliğinin ilk sırada yer aldığını ve hangi branşa kaç kişinin katılacağını

gösteren detayların dağılımını grafik te gösterildiğini dile getirdi. Öğretmenlik sınavlarında

yer alan tüm branşlara toplamda 2,280 kişinin katılması beklenirken, sınavlarda 160 kişi

görev yapacaktır.

Köseoğlu açıklamalarına şöyle devam etti; 26 Ağustos 2023 Cumartesi günü saat

09.00’da Türk Maarif Koleji, Şht. Hüseyin Ruso Ortaokulu ve Lefkoşa Türk Lisesinde yapılacak

olan Öğretmenlik I. Oturum sınavının ardından II. Oturum öğretmenlik branş sınavlarının bir

kısmı aynı gün saat 11.00, 13.3 ve 16.00’da, geriye kalan tüm öğretmenlik branşları ise 27

Ağustos Pazar, 2 Eylül Cumartesi ve 3 Eylül Pazar günü saat 11 ve 15.00’de Şht. Hüseyin

Ruso Ortaokulunda gerçekleştirilecektir.

Bu yıl Öğretmenlik sınavına girecek adayların sınav yer ve saatlerini bulmalarına kolaylık

sağlamak amacıyla khk.gov.ct.tr adresli resmi web sayfasında yeni bir uygulama

başlatılmıştır. Adaylar, menüde sınav yer ve saat sorgulaması linkini tıklayıp karşılarına

çıkacak olan panoya 10 haneli kimlik numarası ve aday numaralarını girerek öğretmenlikle

ilgili katılacakları I. ve II. Oturum sınav yer ve saatlerine ulaşabileceklerdir.

Kamu Hizmeti Komisyonu sınav öncesi tüm adaylara ve görev alacak olan gözetmenlere

çağrıda bulunup, khk.gov.ct.tr adresli resmi web sayfasında yayınlanan ve ayrıca sınava

girecek tüm aday ve gözetmenlere gönderilen sms’lerde yer alan linkden ulaşılabilen

“sınavlarda uyulması gereken kurallar” hususuna önemle uymaları gerektiği ricasında