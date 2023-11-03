Kıb-Tek’ten ödenmemiş fatura uyarısı

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), son ödeme süresi dolan ödenmemiş faturası olan abonelerin elektriğinin 6 Kasım’da kesileceğini duyurdu.
Kıb-Tek’ten yapılan duyuruda, “Alacaklarının tahsili konusunda, son ödeme süresi dolmuş ve bakiyesi bulunan özel ve tüzel abonelerimizin elektrik enerjileri 06-11-2023 tarihinde kesilecektir” denildi.
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