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Kıb-Tek’ten ödenmemiş fatura uyarısı

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Kıb-Tek’ten ödenmemiş fatura uyarısı
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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), son ödeme süresi dolan ödenmemiş faturası olan abonelerin elektriğinin 6 Kasım’da kesileceğini duyurdu.
 
Kıb-Tek’ten yapılan duyuruda, “Alacaklarının tahsili konusunda, son ödeme süresi dolmuş ve bakiyesi bulunan özel ve tüzel  abonelerimizin elektrik enerjileri  06-11-2023 tarihinde kesilecektir” denildi.
 
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