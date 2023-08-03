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Kıb-Tek uyardı: “675 TL üzerinde borcu olan abonelerin elektriği pazartesi kesilecek”

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Kıb-Tek uyardı: “675 TL üzerinde borcu olan abonelerin elektriği pazartesi kesilecek”
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Temmuz ve öncesine ait 675 TL üzerinde elektrik borcu olan abonelerin elektriğinin pazartesi kesileceği açıklandı.


Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (Kıb-Tek) aboneleri uyardığı açıklaması şöyle:
“Son ödeme tarihi dolmuş (Temmuz 2023 dönemi ve öncesi) ve ödenmemiş (675 TL üzeri) ve yine aynı şekilde kurumumuz ile yapılan yasal sözleşmeler ile taksitlendirilmiş hesapların ödenmemiş taksit borcu geriliği olan tüm özel ve tüzel abonelerin elektrikleri 7 Temmuz 2023 Pazartesi günü kesilecektir. Hatırlatmak adına yeni kesme-ulama ücretinin 181,03 TL olduğunu ayrıca belirtiriz. Abonelerimizin mağdur olmaması adına gerekli ödemeleri yapmaları önemle rica olunur.”
 
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