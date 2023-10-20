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Dışişleri Bakanlığı, İsrail ve Filistin’de bulunan vatandaşlar için duyuru yaptı

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Dışişleri Bakanlığı, İsrail ve Filistin’de bulunan vatandaşlar için duyuru yaptı.

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Dışişleri Bakanlığı, İsrail ve Filistin’de bulunan vatandaşlar için duyuru yaptı
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Bakanlık, sosyal medya hesabından  yapılan açıklamada şu ifadeleri paylaştı:
 
“Dışişleri Bakanlığı, İsrail-Filistin arasında yaşanmakta olan çatışmalar nedeniyle, kalıcı ve/veya geçici olarak bölgede ikamet eden ve bölgeden ayrılmak isteyen; bugüne kadar gerek Dışişleri Bakanlığı çağrı merkezine gerekse Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ve bölgedeki Temsilciliklerine ulaşan KKTC vatandaşları ile ailelerinden oluşan 150 kişinin güvenli tahliyeleri için ilgili kurumlarla gerekli istişarelerde bulunmaktadır.
 
Gelişmeler için Bakanlığımız ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, T.C. Tel Aviv Büyükelçiliği ve T.C. Kudüs Başkonsolosluğu resmi web sayfaları ile sosyal medya hesaplarının takip edilmesi tavsiye edilmektedir.
 
KKTC Dışişleri Bakanlığı Çağrı Merkezi: +905338514006”
 
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