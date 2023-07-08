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Bisiklet ve aquatlon yarışı nedeniyle yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

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Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu tarafından Lefkoşa’da düzenlenecek bisiklet yarışı ve Kıbrıs Türk Triatlon Federasyonu tarafından Lefke’de düzenlenecek akuatlon yarışı nedeniyle yarın bazı bölgelerde bazı yollar trafiğe kapatılacak.

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Bisiklet ve aquatlon yarışı nedeniyle yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
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Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa’daki bisiklet yarışı, 08.30 –11.30 saatleri arasında yapılacak. 
Yarış, Metehan-Alayköy Çevre Yolu üzerinde bulunan Sevgi Çemberi’nden başlayacak; Alayköy Ağıllar Çemberi’nden geçilip Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu kullanılarak, Serhatköy Alt Geçidi’ne gelindikten sonra geri dönülecek ve aynı güzergah üzerinden yarışın başlangıç noktası olan Sevgi Çemberi’ne dönülecek.
Lefke’de 07.00-10.00 saatleri arasında yapılacak akuatlon yarışı ise Lefke Belediye Plajı ile Yeşilırmak köyü arasındaki yol güzergahında olacak.
Belirtilen yarış güzergahları üzerinde, sporculara polis eskortu eşlik edecek ve sporcuların geçeceği güzergahtaki tüm kavşaklar polis tarafından kesilerek araç trafiğine kapatılacak.
Polis, sürücülere, kendileri ile sporcuların can ve mal güvenlikleri açısından yavaş ve dikkatli seyretmeleri ayrıca, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları çağrısında bulundu.
 
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