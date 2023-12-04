Beyköy’deki atış tatbikat başladı

Kıbrıs Türk Kuvvetleri Alay Komutanlığı tarafından 4-8 Aralık tarihleri arasında Beyköy Atış ve Tatbikat alanında yapılacak topçu atışları tatbikatı başladı.
Lefkoşa Kaymakamlığı’ndan verilen bilgiye göre, atışlar 07.30 ile 22.00 saatleri arasında yapılacak.
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