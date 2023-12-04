Beyköy’deki atış tatbikat başladı

Tatbikat 4 gün sürecek

Kıbrıs Türk Kuvvetleri Alay Komutanlığı tarafından 4-8 Aralık tarihleri arasında Beyköy Atış ve Tatbikat alanında yapılacak topçu atışları tatbikatı başladı.



Lefkoşa Kaymakamlığı’ndan verilen bilgiye göre, atışlar 07.30 ile 22.00 saatleri arasında yapılacak.

