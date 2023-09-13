Acil kana ihtiyaç var

Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’de ameliyat olacam sizlerden ricam benim adıma Hakan panter için 3 ünite B Rh+ kana ihtiyaç var kan vermek isteyenler bugün veya en geç yarın sabah hastaneye başvurması rica olunur.
İrtibat no: (0533) 821 50 29 Harun Panter
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.