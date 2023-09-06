Acil kana ihtiyaç var

Çınarlı köyü sakinlerinden Perihan Yapıcı için acil A Rh Pozitif kana ihtiyaç duyulmakta.
Kan vermek isteyen belde vatandaşlarımız aşağıdaki irtibat numarasından ulaşabilirler.
Tel:0533 859 88 22
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.