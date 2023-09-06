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Acil kana ihtiyaç var

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Acil kana ihtiyaç var
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Çınarlı köyü sakinlerinden Perihan Yapıcı için acil A Rh Pozitif kana ihtiyaç duyulmakta.
Kan vermek isteyen belde vatandaşlarımız aşağıdaki irtibat numarasından ulaşabilirler.
Tel:0533 859 88 22
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