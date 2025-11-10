Girne’de alkollü sürücü kaza yaptı.

Kaza, Ecevit Caddesi üzerinde önceki gece yarısı saat 00:30 sıralarında meydana geldi.

30 yaşındaki Sezen Gökduman, 143 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki PF 136 plakalı araç ile güney istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada, direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solunda bulunan bir ikametgaha ait taş merdiven ile taş duvara çarptıktan sonra, tavanı üzerine devrildi.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde müşahede alındı.