Lefkoşa’da Yakın Doğu Bulvarı üzerinde, önceki gece meydana gelen kaza ucuz atlatıldı.

Kaza, saat 22:00 sıralarında meydana geldi.

26 yaşındaki Okan İş, 92 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki FP 109 plakalı salon araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada sağa meyilli viraja geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solunda bulunan kaldırımın bordür taşlarına çarpıp kaldırım üzerine çıktı ve ardından beton duvara çarptı.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan 29 yaşındaki Aybolek Jorayeva. kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından taburcu oldular.

Araç sürücüsü Okan İş aleyhinde, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından yasal işlem başlatıldı.