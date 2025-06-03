Genel Tarım Sigortası tarafından yapılan açıklamaya göre, Hayvancılık Zorunlu Sigorta Tüzüğü gereğince Şubat, Mart ve Nisan aylarına ait Brucella hastalığından dolayı meydana gelen zarar tazminat bordroları hazırlandı.

Brucella hastalığı zararı olan 4 üreticiye 36 adet küçükbaş için 114 bin 700 TL. tazminat ödendi.

Ayrıca; Şubat 2025 ayına ait büyükbaş hayvan düşük zararı olan toplam 68 üreticiye ise 567 bin 600 TL tazminat ödendi.

Banka hesap numarası veren üreticilerin tazminatları hesaplarına yatırılırken, hesap numarası vermeyen üreticiler ise tazminat çeklerini kimlik kartlarını ibraz etmeleri koşulu ile Genel Tarım Sigortası Fonu’ndan alabilecek.