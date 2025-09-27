Fransa'da yolda yürüyen kişinin ayağına sert bir taş takıldı. Önce sıradan bir kaya parçası gibi görünen bu taş, parlak yapısı ve alışılmadık dokusu nedeniyle dikkat çekti. Merak edip uzmanlara incelettiren kişi, karşısına çıkan sonuca inanamadı.

DÜNYAYA AİT OLMADIĞI ANLAŞILDI

Yapılan analizlerde taşın sıradan bir kaya olmadığı, nadir bulunan bir göktaşı olduğu anlaşıldı. Uzmanlar, taşın binlerce yıl önce uzaydan dünyaya düştüğünü ve yüksek miktarda değerli metal içerdiğini belirledi. Bu özellikleriyle taş, koleksiyonerler ve bilim insanları için oldukça kıymetli hale geldi.

6 MİLYON LİRA DEĞERİNDE

Nadirliği ve içeriğindeki değerli elementler nedeniyle taşın piyasa değeri 6 milyon lira olarak hesaplandı. Bulunan göktaşının satışı halinde, sahibinin bir anda milyoner olabileceği ifade edildi.

Uzmanlara göre göktaşları, bilimsel araştırmalar için büyük önem taşıyor. Dünya dışı kökenleri nedeniyle evrenin sırlarını çözmede değerli ipuçları sunan bu taşlar, aynı zamanda nadirliği sayesinde milyonlarca liralık piyasa değerine ulaşabiliyor.