Transfermarkt verilerine göre dünyanın en değerli ligleri tek tek sıralandı. Süper Lig 1.15 milyar Euro piyasa değeriyle listede ilk 10 sırada yer alırken. İngiltere Premier Lig rakiplerine açık ara fark attı. Premier Lig’i sıralamada İspanya, İtalya ve Almanya takip etti. Peki Süper Lig kaçıncı sırada? İşte, ekonomik olarak dünyanın en değerli ligleri:

1- PremierLeague ( İngiltere) 11.75 milyar Euro

2-LaLiga (İspanya) 5.48 milyar Euro

3-Serie A (İtalya) 4.95 milyar Euro

4-Bundesliga (Almanya) 4.49 milyar Euro

5-Ligue 1 (Fransa) 3.58 milyar Euro

6- Liga Portugal (Portekiz) 1.62 milyar Euro

7-Championship (İngiltere) 1.56 milyar Euro

8-Eredivisie (Hollanda) 1.32 milyar Euro

9- Süper Lig (Türkiye) 1.15 milyar Euro

10- Jupıler Pro League ( Belçika) 921 milyon Euro