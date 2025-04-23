Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) 1995'te aldığı kararla, 23 Nisan "Dünya Kitap ve Telif Hakkı Günü" ilan edildi.

İngiliz edebiyatının önde gelen isimlerinden William Shakespeare ile Batı edebiyatının mihenk taşlarından sayılan Don Kişot'un yazarı Miguel de Cervantes'in 23 Nisan'da hayatını kaybetmiş olması nedeniyle bu tarih, dünya edebiyatında sembolik anlam taşıyor.

Kitaplara erişimi kolaylaştırmaya yönelik farkındalığı artırmak amacıyla kutlanan "Dünya Kitap ve Telif Hakkı Günü", okuma alışkanlığını teşvik etmek için dünya çapında düzenlenen etkinliklerle kitapseverleri bir araya getiriyor.

"Dünya Kitap Günü"nde, geçmişle bugünü bağlamada köprü görevi gören, bugünle de geleceği buluşturan kitapları gündeme getirmek amacıyla birçok okur ve yazar buluşuyor.

UNESCO, 2001'den bu yana her yıl yeni bir "Dünya Kitap Başkenti" belirliyor. Bu kapsamda, Brezilya'nın Rio de Janeiro kenti bu senenin "Dünya Kitap Başkenti" seçildi.

- Dünyanın en çok kitap okuyan ülkeleri

AA muhabirinin çevrim içi istatistik portalı World Population Review ile CEO World Magazine makalesinden derlediği verilere göre, 2024'te en çok kitap okunan ülkeler listesinde ABD başı çekerken, bu ülkeyi çok az farkla Hindistan takip etti.

ABD'de kişi başına yılda ortalama 357 saat kitap okunurken, bu da yılda yaklaşık 17 kitaba tekabül etti. Bu veri, listenin son sırasındaki Afganistan'da yılda yaklaşık 3 kitaba denk geldi.

Listenin ikinci sırasında yer alan ve kişi başı okunan ortalama kitap sayısının 16 olduğu Hindistan'da kitap okumaya ayrılan saat kişi başı yıllık yaklaşık 352'yi bulurken, üçüncü sırada bulunan İngiltere'de ise yıllık 343 saat kitap okundu.

ABD, Hindistan ve İngiltere'den sonra Fransa ve İtalya dünyada en çok kitap okunan ülkeler arasında sayıldı.

Bu sıralamayı Kanada, Rusya, Avustralya, İspanya, Hollanda ve İsviçre takip etti. Kitaplara en az zaman ayrılan ülkeler arasında Afganistan, Brunei, Pakistan, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) yer aldı.

- Basılı kitaplar, dijital formatlara tercih ediliyor

Akıllı telefonlar, tabletler ve dijital okuma platformları gibi teknolojilerin yaygınlaşmasıyla dijital medyaya ilgi artsa da dünyanın en çok kitap okunan ülkesi ABD'de basılı kitaplar, sesli ve e-kitaplara kıyasla daha fazla tercih ediliyor.

Dünyada en çok kitap okunan ülke ünvanını 2024'te Hindistan'dan az farkla devralan ABD'de, geçen yıl 780 milyonu aşkın kitap satıldı.

Dijital ortamlarda tüketilen kitaplar son birkaç yıldır revaçta olsa da söz konusu dijitalleşme, basım-yayın sektörünü olumsuz etkilemiyor.

Amerikan Yayıncılar Derneğinin verilerine göre, 2024'ün ilk çeyreğinde satışlarında 2023'e kıyasla düşüş yaşanan e-kitaplardan yaklaşık 250 milyon dolarlık gelir elde edildi.

Gelir getirisi 2023'te yaklaşık 3 milyar doları bulan basılı kitaplar, dijital formatlara göre piyasadaki satışları önde götürüyor.

- En çok Kur'an-ı Kerim ve İncil okunuyor

Tüm zamanların en çok okunan kitaplarının başında Kur'an-ı Kerim ve İncil geliyor.

21. yüzyılın en çok ses getiren kitapları arasında kabul edilen JK Rowling'in yazdığı "Harry Potter Serisi" ve JRR Tolkien'in yazdığı "Yüzüklerin Efendisi" dünyada en çok okunan kitaplar arasında ön sırada yer alıyor.

Dünya edebiyatının başyapıtları arasında Miguel de Cervantes'in romanı Don Kişot'un yanı sıra Charles Dickens tarafından kaleme alınan "İki Şehrin Hikayesi", Antoine de Saint-Exupery'nin yazdığı "Küçük Prens", Victor Hugo'nun eseri "Sefiller" ve Fyodor Dostoyevski'nin kaleme aldığı "Suç ve Ceza" gösteriliyor.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Mao Zedong'un beyanlarından derlenen "Başkan Mao'dan Seçme Sözler" de popüler kitaplar arasında bulunuyor.