banner913
banner932
Yeniboğaziçi, Süper Lig kapısını araladı
Yeniboğaziçi, Süper Lig kapısını araladı
31 0
Bir zamanlar Kıbrıs'ın bayramları
Bir zamanlar Kıbrıs'ın bayramları
27 0
 
Döviz rekora doymuyor
Döviz rekora doymuyor
27 0
Koopspor ve Savoy Marmara galip
Koopspor ve Savoy Marmara galip
22 0
Yargıdan 'hukuk' vurgusu
Yargıdan 'hukuk' vurgusu
23 0
Çocuklar, Riverside Otel’de doyasıya eğlenecek
Çocuklar, Riverside Otel’de doyasıya eğlenecek
19 0
Lefkoşa ve Girne Sosyal Sigortalar Dairelerinde yarın uyarı grevi yapılacak
Lefkoşa ve Girne Sosyal Sigortalar Dairelerinde yarın uyarı grevi yapılacak
17 0
banner915

Yüzlerce gelin aynı anda evlendi

banner476

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Paskalya bayramında, yüzlerce gelin ve damat toplu nikah törenleriyle evlendi

banner825
Yüzlerce gelin aynı anda evlendi
banner931
Yüzlerce gelin ve damat, Güney Afrika'daki en büyük toplu düğün törenlerinde evlendi.  Uluslararası Pentekost Kilisesi'nde Paskalya gününde toplu nikah kıyıldı.
Toplu nikah törenleriyle bilinen bu kilisede yılda üç kez toplu evliliklere imza atılıyor. Aralık ayında, Paskalya'da ve ayrıca 1962'de kurulan kilisenin yıl dönümü olan eylül ayında kutlamalar sırasında toplu evlilik yapılıyor.
Johannesburg'un kuzeyindeki törene evli olan kadınlar renkli kıyafetler giyerek, ilk kez evlenenler ise geleneksel beyaz gelinlik giyerek katıldı.
Paskalya'da Uluslararası Mukaddes Hamsin Yortusu Kilisesi (IPHC) tarafından da toplu nikah töreni düzenlendi. 400’ün üzerinde Güney Afrikalı çift evlendi.
Yaklaşık 3 milyon üyeye sahip IPHC, ülkenin en büyük kilise cemaatlerinden biri olma özelliğini taşıyor. 
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.