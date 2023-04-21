Yüzlerce gelin aynı anda evlendi

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Paskalya bayramında, yüzlerce gelin ve damat toplu nikah törenleriyle evlendi

Yüzlerce gelin ve damat, Güney Afrika'daki en büyük toplu düğün törenlerinde evlendi. Uluslararası Pentekost Kilisesi'nde Paskalya gününde toplu nikah kıyıldı.

Toplu nikah törenleriyle bilinen bu kilisede yılda üç kez toplu evliliklere imza atılıyor. Aralık ayında, Paskalya'da ve ayrıca 1962'de kurulan kilisenin yıl dönümü olan eylül ayında kutlamalar sırasında toplu evlilik yapılıyor.

Johannesburg'un kuzeyindeki törene evli olan kadınlar renkli kıyafetler giyerek, ilk kez evlenenler ise geleneksel beyaz gelinlik giyerek katıldı.

Paskalya'da Uluslararası Mukaddes Hamsin Yortusu Kilisesi (IPHC) tarafından da toplu nikah töreni düzenlendi. 400’ün üzerinde Güney Afrikalı çift evlendi.

Yaklaşık 3 milyon üyeye sahip IPHC, ülkenin en büyük kilise cemaatlerinden biri olma özelliğini taşıyor.

