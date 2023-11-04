Üzerine sıcak kahve dökülen kadın, 3 milyon dolar tazminat kazandı

İddiaya göre düzgün takılmayan bir kahve kapağı kadının hayatını derinlemesine değiştirdi ve halihazırda 3 milyon dolar tazminat kazandı



Avukatları Morgan & Morgan'ın yaptığı açıklamada

Kahve bardağının kapağının iddia edildiği üzere düzgün şekilde takılmamasının, sıcak sıvının kadının üzerine dökülmesine yol açtığı avukatlar tarafından belirtildi.

Bir Dunkin' çalışanı kadına

Avukatlar kadının uyluklarında, kasığında ve karnında ikinci ve üçüncü derece yanıklar olduğunu iddia ettiğini söyledi.

Olaydan sonra kadına geniş çaplı deri yaması yapılması gerektiği öne sürüldü.

Kadının avukatı Benjamin Welch yaptığı açıklamada, "Amerika, Dunkin'le çalışıyor olabilir fakat müvekkilimiz yanıklarının ciddiyeti yüzünden yürümeyi baştan öğrenmek zorunda kaldı" dedi.

Arabaya servis çalışanı, müvekkilimizin kahve bardağının kapağını düzgünce sabitleseydi bu dökülmenin asla gerçekleşmeyeceğini öne sürdük.

Welch, yanıkları "çok ciddi" olduğundan müvekkilinin haftalarca hastanenin yanık ünitesinde kaldığını ve sağlık faturalarının toplamda 200 bin doları aştığını söyledi.

Avukat ayrıca, emekli bir federal hükümet çalışanı olan müvekkilinin yürürken hâlâ acı çektiği için günlük aktivitelerini yapmakta zorlandığını ve yanıklarına "günde birkaç kez" krem sürmesi gerektiğini söyledi.

Bu dava, 1992'de

Liebeck ilk başta otoyolda araba kullanırken dikkatsizce davranıp üzerine kahve dökmüş gibi tasvir edilse de aslında olay meydana geldiğinde park halindeydi ve yolcu koltuğunda oturuyordu.

Morgan & Morgan'ın kurucusu John Morgan yaptığı açıklamada, "Amerikan tarihinin en ünlü davalarından biri, ciddi yanıklara neden olan kaynar kahve etrafında dönüyor" dedi.

Kucağına dökülen sıcak kahvenin ciddi yanıklara ve günlük hayatını etkileyen kalıcı yaralanmalara neden olduğunu iddia eden bir kadın, Dunkin' bayisine açtığı davada 3 milyon dolar kazandı.Avukatları Morgan & Morgan'ın yaptığı açıklamada ABD 'nin Atlanta şehrinde yaşayan 70 yaşındaki kadının, Şubat 2021'de Georgia eyaletindeki Sugar Hill'de bir Dunkin' şubesinin arabaya servis bölümünde üzerine kahve dökülmesi sonucu vücudunda üçüncü derece yanıklar meydana geldiği belirtildi.Kahve bardağının kapağının iddia edildiği üzere düzgün şekilde takılmamasının, sıcak sıvının kadının üzerine dökülmesine yol açtığı avukatlar tarafından belirtildi.Bir Dunkin' çalışanı kadına kahvesini uzatırken kapağın yerinden çıkmasıyla kadının derisinin yandığı öne sürüldü.Avukatlar kadının uyluklarında, kasığında ve karnında ikinci ve üçüncü derece yanıklar olduğunu iddia ettiğini söyledi.Olaydan sonra kadına geniş çaplı deri yaması yapılması gerektiği öne sürüldü.Kadının avukatı Benjamin Welch yaptığı açıklamada, "Amerika, Dunkin'le çalışıyor olabilir fakat müvekkilimiz yanıklarının ciddiyeti yüzünden yürümeyi baştan öğrenmek zorunda kaldı" dedi.Arabaya servis çalışanı, müvekkilimizin kahve bardağının kapağını düzgünce sabitleseydi bu dökülmenin asla gerçekleşmeyeceğini öne sürdük.Welch, yanıkları "çok ciddi" olduğundan müvekkilinin haftalarca hastanenin yanık ünitesinde kaldığını ve sağlık faturalarının toplamda 200 bin doları aştığını söyledi.Avukat ayrıca, emekli bir federal hükümet çalışanı olan müvekkilinin yürürken hâlâ acı çektiği için günlük aktivitelerini yapmakta zorlandığını ve yanıklarına "günde birkaç kez" krem sürmesi gerektiğini söyledi.Bu dava, 1992'de McDonald's ve Stella Liebeck adlı bir kadın arasındaki "sıcak kahve davası" diye anılan meşhur davayı anımsatıyor.Liebeck ilk başta otoyolda araba kullanırken dikkatsizce davranıp üzerine kahve dökmüş gibi tasvir edilse de aslında olay meydana geldiğinde park halindeydi ve yolcu koltuğunda oturuyordu.Morgan & Morgan'ın kurucusu John Morgan yaptığı açıklamada, "Amerikan tarihinin en ünlü davalarından biri, ciddi yanıklara neden olan kaynar kahve etrafında dönüyor" dedi.