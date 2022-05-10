Rus lider Putin, ‘Ukrayna işgali gerekliydi, çünkü Batı bizim topraklarımıza ve buna Kırım da dahil, buraları işgal etmeye hazırlanıyordu” dedi



Rusya’nın başkenti Moskova’da 11 bin askerin ve 200 askeri aracın katılımıyla “9 Mayıs Zafer Bayramı” askeri geçit töreni düzenlendi.

Rusya Devlet Başkanı

Putin, Sovyetler Birliği'nin 2.

Putin’in 11 dakika süren konuşmasında en dikkat çekici cümleleri kuşkusuz Ukrayna işgalinin gerekli olduğunu söylemesiydi. Putin, ‘Ukrayna işgali gerekliydi, çünkü Batı bizim topraklarımıza ve buna Kırım da dahil, buraları işgal etmeye hazırlanıyordu” dedi.

Vatan savunmasının her zaman kutsal olduğunu belirten Putin, tıpkı 2.

Putin, 9 Mayıs 1945 tarihinin, Sovyet halkının zaferi, birliği ve manevi gücü, ön ve arka cephede benzersiz başarısı olarak dünya tarihine sonsuza dek yazıldığını vurguladı. Zafer Bayramı'nın kendileri için çok değerli olduğunu ifade eden Putin, Rusya'da Büyük Vatanseverlik Savaşı'nın etkilemediği bir ailenin bile bulunmadığını, dolayısıyla hafızalardan hiçbir zaman silinmeyeceğini kaydetti.

Putin, galiplerin mirasçıları olduğu için gurur duyduklarını vurgulayarak, Nazizm'i ezenlerin, kendilerine uyanık olma mirasını bırakanların anısını yaşatmayı ve küresel bir savaş dehşetinin bir daha yaşanmaması için her şeyi yapmayı borç bildiklerini dile getirdi.

Dünyanın gözü dün Moskova'daydı. 9 Mayıs, İkinci Dünya Savaşı'nda Sovyetler Birliği'nin Nazi Almanyası'na karşı kazandığı zaferin yıldönümüydü. Rusya bu yıl zaferin 77'inci yıldönümünü kutladı. Zafer Günü, Rusya'nın Ukrayna 'ya saldırısı nedeniyle bu yıl ayrı bir önem kazandı. Kızıl Meydan'da kutlamalar yapıldı.Rusya’nın başkenti Moskova’da 11 bin askerin ve 200 askeri aracın katılımıyla “9 Mayıs Zafer Bayramı” askeri geçit töreni düzenlendi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin , Rusya-Ukrayna savaşına değinerek, "Rusya, saldırganlığa önleyici bir tepki verdi. Bu, zorunlu, zamanında alınmış ve tek doğru karardı. Egemen, güçlü ve bağımsız bir ülkenin kararı." dedi.Putin, Sovyetler Birliği'nin 2. Dünya Savaşı'nda Nazi Almanya'sını yenmesinin 77. yıl dönümü nedeniyle Kızıl Meydan'da düzenlenen 9 Mayıs Zafer Bayramı askeri geçit töreninde konuşma yaptı.Putin’in 11 dakika süren konuşmasında en dikkat çekici cümleleri kuşkusuz Ukrayna işgalinin gerekli olduğunu söylemesiydi. Putin, ‘Ukrayna işgali gerekliydi, çünkü Batı bizim topraklarımıza ve buna Kırım da dahil, buraları işgal etmeye hazırlanıyordu” dedi.Vatan savunmasının her zaman kutsal olduğunu belirten Putin, tıpkı 2. Dünya Savaşı'nda olduğu gibi bugün de Donbas'ta Rus halkı ve Rusya'nın güvenliği için savaştıklarını belirtti.Putin, 9 Mayıs 1945 tarihinin, Sovyet halkının zaferi, birliği ve manevi gücü, ön ve arka cephede benzersiz başarısı olarak dünya tarihine sonsuza dek yazıldığını vurguladı. Zafer Bayramı'nın kendileri için çok değerli olduğunu ifade eden Putin, Rusya'da Büyük Vatanseverlik Savaşı'nın etkilemediği bir ailenin bile bulunmadığını, dolayısıyla hafızalardan hiçbir zaman silinmeyeceğini kaydetti.Putin, galiplerin mirasçıları olduğu için gurur duyduklarını vurgulayarak, Nazizm'i ezenlerin, kendilerine uyanık olma mirasını bırakanların anısını yaşatmayı ve küresel bir savaş dehşetinin bir daha yaşanmaması için her şeyi yapmayı borç bildiklerini dile getirdi.