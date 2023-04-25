Savaşın ortasında film gibi kurtarma operasyonu

Rum Yönetimi, iç savaşın yaşandığı Sudan’daki 20 vatandaşını tahliye için uğraşıyor. 30 İngiliz diplomat ve aileleri ise Kıbrıs’taki Ağrotur üssü üzerinden gerçekleştirilen operasyonla Sudan’dan kurtarılıp adaya getirildi



Birleşmiş Milletler (BM), Sudan’da ordu ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında devam eden çatışmalar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 427’ye yükseldiğini bildirdi. Silahlı çatışmalarda 3 bin 700’den fazla kişi yaralandı. Binlerce sivil yürüyerek Hartum'u terk etti.

Başkent Hartum'dan halen çıkamayan siviller, gıda sıkıntısı ve hastanelerin sağlık hizmeti veremez hale gelmesi yüzünden korku içinde.

Ordu ile HDK arasında “HDK’nin tamamen orduya katılmasını” öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık 15 Nisan sabahı sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Paramiliter güç Hızlı Destek Kuvvetleri'ne bağlı savaşçılar zırhlı araçlarla kent sokaklarında dolaşırken, orduya bağlı jetler de roketlerle onları hedef alıyor.

Öte yandan iç savaş yaşanan Sudan’dan sivillerin tahliyesi çerçevesinde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, kendi hava tahliye koridorunu oluşturacak imkâna sahip olmadığı için, bu ülkedeki 20 dolayındaki vatandaşının kurtarılması için Fransa, İngiltere Yunanistan ve Mısır’dan yardım istedi, Yunanistan’dan olur aldı.

Yunanistan’a ait C-130 ve C-27 tipi iki askerî nakliye uçağının tahliye operasyonu için önceki gün Mısır’ın Güney’ine ulaştığı kaydedilen haberde Sudan’daki Rum ve Yunanların, bir noktada toplanmış değil dağınık olması ve Fransız konvoyunun vurulması örneğinde olduğu gibi, ulaşımın yüksek risk barındırması nedeniyle tahliye operasyonun zor olacağına işaret edildi.

Öte yandan İngiltere’nin Ağrotur üssü üzerinden organize ettiği operasyonla önceki gün Sudan’daki diplomatlarını aileleriyle birlikte tahliye ederek Ağrotur üssüne ulaştırdığı, tahliye edilenlerin Güney Kıbrıs’taki otellerde gecelediği bilgisi verildi.

Gazete 30 dolayındaki İngiliz diplomat ve ailelerinin önceki gün Ağrotur üssü üzerinden gerçekleştirilen operasyonla Hartum’dan tahliye edilerek Ağrotur’a götürüldüğünü, Sudan’dan kurtarılan İngilizlerin geceyi Rum tarafındaki otellerde geçirdiğini yazdı.

İngiliz Özel Hava Kuvvetleri (SAS), İngiliz diplomatları Hartum'daki çatışmalardan kurtarmak için film gibi

ABD Özel Kuvvetleri de bir gün önceden

Operasyona genel olarak 1200'den fazla İngiliz askeri personelinin katıldığı belirtildi. SAS güçleri karaya çıkar çıkmaz birkaç yerel aracı ele geçirerek şehrin içine girdi.

Sudan'da başkentin kontrolü için savaşan iki grup arasında yer alan Hartum'un bir bölgesinde saklanan, içlerinde çocukların da bulunduğu yaklaşık 30 İngiliz diplomat ve aileleri SAS ekipleri tarafından arandı. Konumları çatışmanın merkez üssüne çok yakın olduğu için birliklerin İngiliz diplomatlara ulaşması zor oldu. Çatışmaların yoğun olması haline daha fazla asker ve uçağa ihtiyaç duyulacaktı.

Ancak SAS ekibi İngiliz diplomatları ve ailelerine ulaşmayı başardı ve Hartum'un kuzeyindeki bir konvoya yerleştirerek şehrin birden fazla kontrol noktasını geçip Wadi Siedna havaalanına nakletti.

Oradan İngiliz Büyükelçiliği personeli ve aileler pazar sabahının erken saatlerinde güvenli bölgelere götürüldü.

İngiliz birlikleri karaya çıktıktan kısa bir süre sonra Kıbrıs'taki bir İngiliz askeri üssünden gelen iki Kraliyet Hava Kuvvetleri nakliye uçağına bindiler.

Doğu Afrika ülkesi Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri arasındaki milis gücü arasındaki çatışmalar sürüyor.Birleşmiş Milletler (BM), Sudan’da ordu ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında devam eden çatışmalar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 427’ye yükseldiğini bildirdi. Silahlı çatışmalarda 3 bin 700’den fazla kişi yaralandı. Binlerce sivil yürüyerek Hartum'u terk etti.Başkent Hartum'dan halen çıkamayan siviller, gıda sıkıntısı ve hastanelerin sağlık hizmeti veremez hale gelmesi yüzünden korku içinde.Ordu ile HDK arasında “HDK’nin tamamen orduya katılmasını” öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık 15 Nisan sabahı sıcak çatışmaya dönüşmüştü.Paramiliter güç Hızlı Destek Kuvvetleri'ne bağlı savaşçılar zırhlı araçlarla kent sokaklarında dolaşırken, orduya bağlı jetler de roketlerle onları hedef alıyor.Öte yandan iç savaş yaşanan Sudan’dan sivillerin tahliyesi çerçevesinde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, kendi hava tahliye koridorunu oluşturacak imkâna sahip olmadığı için, bu ülkedeki 20 dolayındaki vatandaşının kurtarılması için Fransa, İngiltere Yunanistan ve Mısır’dan yardım istedi, Yunanistan’dan olur aldı.Yunanistan’a ait C-130 ve C-27 tipi iki askerî nakliye uçağının tahliye operasyonu için önceki gün Mısır’ın Güney’ine ulaştığı kaydedilen haberde Sudan’daki Rum ve Yunanların, bir noktada toplanmış değil dağınık olması ve Fransız konvoyunun vurulması örneğinde olduğu gibi, ulaşımın yüksek risk barındırması nedeniyle tahliye operasyonun zor olacağına işaret edildi.Öte yandan İngiltere’nin Ağrotur üssü üzerinden organize ettiği operasyonla önceki gün Sudan’daki diplomatlarını aileleriyle birlikte tahliye ederek Ağrotur üssüne ulaştırdığı, tahliye edilenlerin Güney Kıbrıs’taki otellerde gecelediği bilgisi verildi.Gazete 30 dolayındaki İngiliz diplomat ve ailelerinin önceki gün Ağrotur üssü üzerinden gerçekleştirilen operasyonla Hartum’dan tahliye edilerek Ağrotur’a götürüldüğünü, Sudan’dan kurtarılan İngilizlerin geceyi Rum tarafındaki otellerde geçirdiğini yazdı.İngiliz Özel Hava Kuvvetleri (SAS), İngiliz diplomatları Hartum'daki çatışmalardan kurtarmak için film gibi operasyon düzenledi. Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ve aileleri güvenli bir yere götürülürken İngiliz askerleri de konvoya eşlik etti.ABD Özel Kuvvetleri de bir gün önceden Sudan 'ın başkentine giderek İngiliz ajanlarından oluşan bir ekibi bölgede bıraktı. Başbakan Rishi Sunak'ın 'karmaşık ve hızlı' olarak tanımladığı SAS liderliğindeki operasyonda 100'den fazla Birleşik Krallık Özel Kuvvetler birliği Sudan'a konuşlandırıldı. İçlerinde paraşütçüler ve deniz piyadeleri de yer alıyordu.Operasyona genel olarak 1200'den fazla İngiliz askeri personelinin katıldığı belirtildi. SAS güçleri karaya çıkar çıkmaz birkaç yerel aracı ele geçirerek şehrin içine girdi.Sudan'da başkentin kontrolü için savaşan iki grup arasında yer alan Hartum'un bir bölgesinde saklanan, içlerinde çocukların da bulunduğu yaklaşık 30 İngiliz diplomat ve aileleri SAS ekipleri tarafından arandı. Konumları çatışmanın merkez üssüne çok yakın olduğu için birliklerin İngiliz diplomatlara ulaşması zor oldu. Çatışmaların yoğun olması haline daha fazla asker ve uçağa ihtiyaç duyulacaktı.Ancak SAS ekibi İngiliz diplomatları ve ailelerine ulaşmayı başardı ve Hartum'un kuzeyindeki bir konvoya yerleştirerek şehrin birden fazla kontrol noktasını geçip Wadi Siedna havaalanına nakletti.Oradan İngiliz Büyükelçiliği personeli ve aileler pazar sabahının erken saatlerinde güvenli bölgelere götürüldü.İngiliz birlikleri karaya çıktıktan kısa bir süre sonra Kıbrıs'taki bir İngiliz askeri üssünden gelen iki Kraliyet Hava Kuvvetleri nakliye uçağına bindiler.