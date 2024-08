Rahip 650 bin dolarlık bağışı estetik ve lükse harcadı

‘Beyrut’ta hastanelerim var’ diyerek New York’ta on binlerce dolar bağış toplayan bir Fransisken rahibin, parayı lükse harcadığı ortaya çıktı. Rahip, Beyrut patlamasında yaralandığını da iddia ederek para toplarken New York’ta gezmiş tozmuş

ABD’nin New York kentinde Fransisken kilisesine mensup bir rahip , Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta klinik işlettiği iddiasıyla topladığı on binlerce doları, estetik ameliyatlara, lüks restoranlara ve yazlık evleriyle ünlü Hamptons’a gezilere harcamakla suçlanıyor. Pawel ‘Paul’ Bielecki hakkında, dokuz yıl boyunca bağış yoluyla topladığı 650 bin doları bu şekilde harcamaktan iddianame hazırlandı. Rahip Paul, suçlu bulunursa 40 yıl hapis cezası alacak. New York Güney Bölgesi Savcılığı’nın hazırladığı iddianameye göre Bielecki, 2015-2024 arasında Beyrut’ta klinikler işleten bir doktor olduğunu iddia ederek “internet ve posta yoluyla dolandırıcılık yapmakla” suçlanıyor. Birden çok doktora diploması olduğunu, Lübnan’da iki klinik işlettiğini ileri süren Bielecki’nin, esasında olmayan hastaneler ve ambulanslar için yerel radyo kanallarından ve internet siteleri üzerinden bağış topladığı belirtildi. “Yaralandım” dediği dönemde kafe ve restoran geziyormuş Buna göre rahip, 2020 yılında Beyrut’ta meydana gelen ve 218 kişinin öldüğü devasa kimyasal patlamasını da dolandırıcılığa alet etti; kendisinin yaralandığını ve kliniğinin zarar gördüğünü söyleyerek para istedi. İddianameye göre, yaralandığını iddia ettiği dönemde, New York’ta çok sayıda kafede ve restoranda kredi kartından harcamalar da yaptı. İddianameye göre, 48 yaşındaki rahip, topladığı paranın 600 bin dolardan fazlasını şahsi harcamalarını karşılamak için iki kredi kartına yatırdı. Harcamalar arasında en lüks restoranlarda yenilen yemeklerin, aylık 334 dolarlık bir spor salonu üyeliğinin ve Hamptons gezilerinin bulunduğu belirtildi. Rahip aynı zamanda, kendi banka hesabına 50 bin dolar yolladı ve 15 bin doları da estetik ameliyat için harcadı.