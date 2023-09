Prenses Diana kız çocuğunun olmasını istiyordu

Ülkesi İngiltere'de halkın prensesi olarak anılan Prenses Diana'nın yeni ses kayıtları ortaya çıktı. Kral Charles'ın ikinci çocuğu Prens Harry yerine kız çocuk istediği ortaya çıktı.

Eski Galler Prensesi Diana, ölümünün üzerinden 26 yıl geçse de hala unutulmadı. Prenses'in Kral Charles ve oğlu Prens Harry hakkında konuştuğu ses kayıtları ortaya çıktı. 1990'lı yıllarda yazar Andrew Morton'a teslim edilen ses kayıtlarında Prenses, eşi Kral Charles'ın kız çocuk isteğinden bahsediyor.

1997 yılında trafik kazasında 36 yaşında hayatını kaybeden Prenses'in ilk kez yayınlanacak olan ses kayıtları “Diana: The Rest of Her Story" adlı belgeselde yer alacak.

AMC kanalının Good Morning America adlı programında bazı ses kayıtları yayınlandı. Prenses Diana bir ses kaydında eşi Kral Charles'ın, 1984 yılında Prens Harry'nin vaftiz töreninde, kendi annesi Raine Spencer'ın yanına gidip "Çok hayal kırıklığına uğradık. Kız olacağını düşünüyorduk" dediğini söylüyor.

Prenses'in annesi ise Kral'a "Normal bir çocuğunuz olduğu için şanslı hissetmelisiniz" diyor. Bir başka ses kaydında ise Prenses evliliğinden "Yetişkin olmuştuk. Anaokulu öğretmeni Diana. Her şey çok gülünçtü" sözleriyle bahsediyor.

Kral Charles ile Prenses Diana 1981 yılında dünyaevine girmişti.