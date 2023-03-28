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Paris sokaklarında binlerce ton çöp birikti

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Fransa'nın başkenti Paris'te temizlik işçilerinin grevi nedeniyle sokaklarda oluşan çöp yığınları, gündelik hayatın bir parçası haline geldi. İşçiler grevi uzatırken, Paris'in sokaklarında yaklaşık 7 bin 500 ton çöp biriktiği açıklandı.

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Paris sokaklarında binlerce ton çöp birikti
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Fransa'da temizlik işçilerinin  greve devam etmesi nedeniyle başkent Paris'in sokakları çöplerle doldu

 

Paris sokaklarında binlerce ton çöp birikti: İşçiler grevi uzattı - 2

Paris'İn yanı sıra birçok şehirde de çöpler yığılmaya başladı.


Paris sokaklarında binlerce ton çöp birikti: İşçiler grevi uzattı - 3

Bununla birlikte Paris'te işçilerin grevi nedeniyle 6-7 Mart'tan bu yana çöp toplama işlemlerinde ciddi aksamalar yaşanıyor.


Paris sokaklarında binlerce ton çöp birikti: İşçiler grevi uzattı - 4

TONLARCA ÇÖP BİRİKTİ

Temizlik işçileri  grevi uzatma kararı alırken, Paris sokaklarında tonlarca çöp birikmeye devam ediyor.


Paris sokaklarında binlerce ton çöp birikti: İşçiler grevi uzattı - 5

Paris Belediyesi Başkan Yardımcısı Emmanuel Gregoire, temizlik .alışmalaının bu hafta sonu hızlandırıldığını ve halen Paris sokaklarında 7 bin 500 ton çöp bulunduğunu söyledi.


Paris sokaklarında binlerce ton çöp birikti: İşçiler grevi uzattı - 6
Paris sokaklarında binlerce ton çöp birikti: İşçiler grevi uzattı - 7

Gregoire, normal duruma ve işleyişe dönmenin birkaç gün gerektirdiğini de sözlerine ekledi.


Paris sokaklarında binlerce ton çöp birikti: İşçiler grevi uzattı - 8
Paris sokaklarında binlerce ton çöp birikti: İşçiler grevi uzattı - 9
Paris sokaklarında binlerce ton çöp birikti: İşçiler grevi uzattı - 10

Paris sokaklarında binlerce ton çöp birikti: İşçiler grevi uzattı - 11
Paris sokaklarında binlerce ton çöp birikti: İşçiler grevi uzattı - 12
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