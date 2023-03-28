Paris sokaklarında binlerce ton çöp birikti

Fransa'nın başkenti Paris'te temizlik işçilerinin grevi nedeniyle sokaklarda oluşan çöp yığınları, gündelik hayatın bir parçası haline geldi. İşçiler grevi uzatırken, Paris'in sokaklarında yaklaşık 7 bin 500 ton çöp biriktiği açıklandı.

Fransa'da temizlik işçilerinin greve devam etmesi nedeniyle başkent Paris'in sokakları çöplerle doldu

Paris'İn yanı sıra birçok şehirde de çöpler yığılmaya başladı.

Bununla birlikte Paris'te işçilerin grevi nedeniyle 6-7 Mart'tan bu yana çöp toplama işlemlerinde ciddi aksamalar yaşanıyor.

TONLARCA ÇÖP BİRİKTİ

Temizlik işçileri grevi uzatma kararı alırken, Paris sokaklarında tonlarca çöp birikmeye devam ediyor.

Paris Belediyesi Başkan Yardımcısı Emmanuel Gregoire, temizlik .alışmalaının bu hafta sonu hızlandırıldığını ve halen Paris sokaklarında 7 bin 500 ton çöp bulunduğunu söyledi.

Gregoire, normal duruma ve işleyişe dönmenin birkaç gün gerektirdiğini de sözlerine ekledi.