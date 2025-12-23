13 Yıllık Sistematik İşkence ve Kimyasal Esaret

Eski bir Swindon sakini olan ve şu an Enfield'da ikamet eden Philip Young, eski eşi 48 yaşındaki Joan Young’a karşı 2010 ile 2023 yılları arasında işlendiği iddia edilen bir dizi korkunç suçla itham ediliyor.

İddianameye göre Young, eski eşine rızası dışında çeşitli maddeler vererek onu savunmasız bıraktı. Mağdurun "kimyasal boyun eğdirme" yöntemiyle bilincinin kapatıldığı bu süreçte; tecavüz, röntgencilik, reşit olmayanların müstehcen görüntülerini bulundurmak ve aşırı pornografik materyal sahipliği gibi suçlar işlendi. Eski çiftin geçmişte birlikte gülümseyerek verdikleri fotoğraflar, yıllar süren bu dehşetin perde arkasındaki karanlığı daha da çarpıcı hale getirdi.

Suç Ortağı Beş Erkek Daha Hakim Karşısında

Bugün (23 Aralık Salı) Swindon Sulh Ceza Mahkemesi'ne çıkarılması beklenen Philip Young’a, olayla bağlantılı beş erkek daha eşlik ediyor. Toplamda 60 cinsel suçla yargılanan sanıklar ve suçlamaları şunlar:

Norman MacWoni (47): Tecavüz ve aşırı görüntülere sahip olmak.

Dean Hamilton (46): Tecavüz, penetrasyon yoluyla cinsel saldırı ve iki farklı cinsel ilişki vakası.

Conor Sanderson Doyle (31): Penetrasyon ve cinsel ilişki ile cinsel saldırı.

Richard Wilkins: Tecavüz ve rıza dışı cinsel ilişki.

Mohammed Hassan (37): Rıza olmaksızın cinsel ilişki.

Joan Young: "Utancın Yerini Cesaret Alacak"

Mağdur Joan Young, yasaların kendisine tanıdığı anonimlik hakkından feragat ederek kimliğini açıklama kararı aldı. Bu karar, Fransa'daki davada tecavüzcülerin yargılanmasını halka açık isteyen ve "utancın taraf değiştirmesi gerektiğini" savunan Gisèle Pélicot’nun eylemiyle büyük benzerlik taşıyor. Yetkililer, Joan Young’ın bu süreçte özel eğitimli polis memurları tarafından desteklendiğini belirtti.

Wiltshire Polisi’nden Baş Araştırma Görevlisi Jeff Smith, davanın "özellikle karmaşık ve kapsamlı bir soruşturma" olduğunu vurgularken, Taç Savcılık Servisi’nden savcı James Foster, yeterli kanıtın bulunduğunu ve kamu yararı gereği davanın en sert şekilde takip edileceğini açıkladı.

Fransa'daki Pelicot Davasıyla Kan Donduran Benzerlik

Bu dava, Fransa'da eşi Dominique Pélicot tarafından yıllarca uyuşturulup internet üzerinden bulduğu yabancılara tecavüz ettirilen Gisèle Pélicot olayını hafızalara getirdi. İngiltere’deki bu yeni dava, cinsel şiddet ve rıza dışı saldırılara karşı küresel mücadelenin yeni bir sembolü olmaya aday görünüyor.

Soruşturma devam ederken, yetkililer bu şahıslarla veya olayla ilgili bilgisi olan herkesi polise başvurmaya çağırıyor.





reporter. com